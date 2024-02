Strutture per anziani e disabili. Sopralluogo di Fratelli d’Italia

CASTELFRANCO

Residenze sanitarie assistite, alloggio protetto e servizio semiresidenziale per disabili. Strutture nel comune di Castelfranco che sono state visitate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente la commissione sanità Diego Petrucci con il consigliere comunale Nicola Sgueo e il coordinatore FdI del Cuoio Fabio Mini. "Abbiamo fatto un sopralluogo nelle strutture gestite dalla Fondazione Madonna del Soccorso a Orentano – scrivono i tre di FdI – La Rsa e l’ospedale per le cure intermedie. Siamo rimasti sorpresi per l’altissimo livello del servizio. C’è anche un parco degli animali, servizio efficace nel garantire un’alta qualità della vita agli ospiti. Un’esperienza da replicare in tutta la Regione". "Abbiamo poi visitato la residenza sanitaria Menichetti, la comunità alloggio protetta Il Melograno e il servizio semiresidenziale disabili La Farfalla a Castelfranco – concludono Petrucci, Sgueo e Mini – Anche qui abbiamo trovato personale valido e competente. Purtroppo queste ultime strutture avrebbero bisogno di un rinnovamento. Scriveremo a Comune e Regione affinché intervengano".