Solidarietà Sorprese al centro trasfusionale

La magia del Natale si è intrecciata con la solidarietà in una mattinata davvero speciale. Al centro trasfusionale dell’ospedale di Pontedera, la Vigilia è stata un’occasione unica: Babbo Natale e i suoi elfi hanno fatto un dono straordinario. Mentre i bambini attendevano con trepidazione la notte più magica dell’anno, Santa Claus e i suoi aiutanti hanno deciso di donare il loro sangue e plasma, dimostrando che anche i più impegnati possono trovare il tempo per un gesto così prezioso. Tra una donazione e l’altra, si è divertito a fare foto, creando un’atmosfera davvero unica. Ed, a ogni donatore, come ringraziamento ha donato un piccolo omaggio. L’iniziativa, promossa dalla Fratres Territoriale di Pisa e realizzata dalla Fratres Calcinaia in collaborazione con lo staff del centro trasfusionale, ha coinvolto numerosi donatori, tra cui molti di Calcinaia.

"Questa iniziativa è stata un successo oltre ogni aspettativa", ha commentato Lucia Donnoli, presidente della Fratres Calcinaia - Siamo davvero grati a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando un grande senso di altruismo e solidarietà. Un ringraziamento speciale va ai consiglieri comunali Giacomo Donati e Matteo Becherini, al presidente del comitato gemellaggio e scambi Maurizio Pantani, a Mirko Vitillo della polizia locale della Valdera, a Stefano Neri presidente del Rione La Nave e ad Annamaria Guglielmo e Ida Diamante. Un grazie di cuore va anche a tutto il personale medico ed infermieristico del centro trasfusionale e a tutti i donatori".

E in questi giorni il Basket Calcinaia, dopo gare e allenamenti, ha messo da parte per un attimo il pallone a spicchi per lanciare una serie di iniziative a scopo benefico. Sabato 21 dicembre una delegazione della società si è recata al centro trasfusionale dell’ospedale di Pontedera per effettuare una donazione di sangue. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Fratres di Calcinaia, è la prima di una serie che coinvolgeranno sul tema della donazione di sangue i ragazzi della prima squadra, gli istruttori del Basket Calcinaia e i genitori dei ragazzi del minibasket e del settore giovanile.

Infine, in occasione della festa di Natale del minibasket, in un pomeriggio di giochi e divertimento per gli oltre 130 bambini che cominciano a praticare pallacanestro, oltre all’arrivo di Babbo Natale con i suoi regali, le famiglie sono state coinvolte nell’iniziativa sponsorizzata dalla Fip Regala un sorriso, Porta un giocattolo.