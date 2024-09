Sicurezza, giro di vite della polizia. Controlli a Pontedera e Ponsacco. Rintracciato un presunto truffatore

Sotto la lente i punti più caldi, le aree più a rischio. Un altro giro di vite contro la criminalità. Con particolare riguardo a Pontedera e Ponsacco. Di nuovo in azione la polizia. Nella giornata si sabato personale del Commissariato di Pontedera con l’ausilio di equipaggi del nucleo prevenzione crimine Toscana, ha effettuato un servizio straordinario diretto al contrasto dell’illegalità. Sono stati effettuati controlli nella zona della Stazione di Pontedera e nel centro di Ponsacco. Durante l’operazione sono state fermate e identificate 40 persone, a piedi e a bordo di autovetture, con elevazione di verbali di contravvenzione al codice della strada. In particolare è stato rintracciato un cittadino italiano residente in San Miniato sospettato di commettere truffe on line che si era reso irreperibile. Lo stesso soggetto – spiega una nota – è stato accompagnato alla propria abitazione temporanea a Ponsacco dove è stato sottoposto dalla polizia postale a perquisizione domiciliare con il sequestro di materiale probatorio utile per le indagini.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la polizia - in quel caso in sinergia con carabinieri e agenti della municipale - è tornata a passare la setaccio il condominio Bellavista di via Rospicciano a Ponsacco, già oggetto di numerosi interventi per l’esecuzione forzata di rilascio di immobili abusivamente occupati. In quella perlustrazione venne riscontrato che in cinque appartamenti ignoti, dopo aver abbattuto le murature costruite per impedirne l’ingresso, avevano sistemato all’interno alcuni materassi e suppellettili varie per farne dei ricoveri notturni. Da qui un nuovo sigillo anti intrusione.

Carlo Baroni