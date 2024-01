Shopping, missione riuscita: "Tanti hanno scelto il paese"

POMARANCE

Si chiude con la premiazione del concorso Acchiappascontrino una stagione natalizia durata due mesi a Pomarance. Eventi, regali, iniziative, laboratori e mercatini in una programmazione pensata come vetrina per le attività del paese. "Un grande lavoro di squadra possibile grazie all’impegno del direttivo – commenta la presidente del Centro commerciale naturale Filomena Sprovieri – per la prima volta abbiamo realizzato una serie di laboratori che hanno visto la partecipazione ogni volta di oltre 30 persone, ideato la casa di babbo Natale, messo in piedi un’iniziativa solidale per regalare un dono a ogni bambino e organizzato lo street food natalizio.

L’obiettivo era non far andar via le persone da Pomarance, creare delle iniziative qui che fossero anche l’occasione per fare shopping nei negozi del paese, ci siamo riusciti e questa è la soddisfazione più grande". Pochi giorni fa si è tenuta la premiazione del concorso l’Acchiappascontrino, un modo per incentivare gli acquisti nei negozi di Pomarance e per premiare i clienti con buoni da utilizzare, di nuovo nei negozi del paese. A vincere sono state: Alessia Costagli, Maria Cristina Salvini e Manola Arcangioli. "La partecipazione è stata tanta – continua – siamo stati sommersi dagli scontrini e questo vuol dire aver dato un contributo pratico alle nostre attività commerciali. A termine di questi mesi di iniziative natalizie non posso che fare i miei complimenti al direttivo per la voglia di fare e di fare bene. Tra poco ripartiremo con i prossimi appuntamenti". A fare i complimenti per i risultati ottenuti anche Claudio Del Sarto responsabile provincia di Pisa per Confesercenti.

"Grazie al Comune per il contributo e al Ccn per il grande lavoro portato avanti – commenta –. Un bel gruppo che sta portando avanti delle belle iniziative per la comunità, l’esempio pratico che l’unione fa la forza, sempre".