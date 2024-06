"Serve l’alternativa per far ripartire la macchina comunale"

1) "Innanzitutto intendo ringraziare gli oltre 4000 cittadini che al primo turno hanno espresso la preferenza al sottoscritto per la guida del nostro territorio; il primo turno ha evidenziato il fatto che la maggioranza dei cittadini del nostro territorio ha preferito un candidato diverso da quello del Pd; nella prossima tornata elettorale mi auguro che il senso di responsabilità prevalga sull’ideologia. D’altronde abbiamo sì alcuni punti divergenti dalle altre forze politiche, su cui potremmo confrontarci, ma la sostanza del nostro programma elettorale ci vede d’accordo con loro su molte altre posizioni quali il sociale, l’economia, la scuola e l’ambiente".

2) "L’alternativa democratica, accompagnata dal nostro programma elettorale ritengo sia una buona motivazione. Siamo interlocutori che ascoltano le problematiche dei cittadini e le affrontano con concretezza, impegno, determinazione e competenza".

3) "Indubbiamente l’apparentamento in alcuni casi è un valore aggiunto; nel caso specifico abbiamo avuto interlocuzioni, ma anche qualcosa in più, con le forze politiche rimaste fuori dal ballottaggio; alcune proficue, altre meno ma comunque possiamo dire di non avere rimpianti".

4) "L’ufficio tecnico comunale è un volano importante per l’economia e lo sviluppo del territorio. Dividerò l’ufficio tecnico comunale in due settori con due dirigenti diversi e altrettante squadre di tecnici preparati, motivati e adeguatamente incentivati; dovremmo apportare qualche trasferimento da un settore all’altro e qualche rientro di tecnici che attualmente operano in altri enti ma in tre mesi tutto sarà a posto".

5) "La giunta sarà competente, professionalmente preparata e motivata. Abbiamo già le idee chiare grazie alla disponibilità, l’intelligenza e la predisposizione al bene comune dei nostri candidati. Detto questo intendo pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno accettato la candidatura, i tesserati, i simpatizzanti, coloro che provengono dalla società civile e i semplici cittadini per l’impegno profuso durante questa impegnativa campagna elettorale che ci ha consentito di confermare un risultato importante".