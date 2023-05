Sei domande per tre candidate E il caso (unico) di Santa Maria a Monte

Tre donne. Solo donne in corsa per la carica di sindaco di Santa Maria a Monte alle Comunali del 14 e 15 maggio. Un caso unico in Toscana. Queste le domande che abbiamo posto loro per conoscere meglio programmi e idee:

1) Attività produttive e area Pip ancora quasi deserta, come incentivare nuove aziende?

2) Piazza della Vittoria ora è un caos: parcheggio o niente auto?

3) Lavori pubblici, quali le priorità?

4) Ponticelli e la toponomastica mancante: darà nomi a tutte le Traversa di via Usciana?

5) Montecalvoli e le altre frazioni e località: quali progetti?

6) Concluda con un argomento a piacere.

g.n.