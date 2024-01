"Scuola infanzia, progetto adeguamento sismico"

CALCINAIA

Il Comune di Calcinaia ha affidato la progettazione dei lavori "per adeguamento sismico scuola dell’Infanzia nel comune di Calcinaia, frazione di Fornacette" allo studio "Ing. Bottai & Associati" che ha sede in via Pertini a Montopoli. Si tratta della progettazione esecutiva, vale a dire il disegno sul quale verrà effettuato l’intervento senza più modifiche. Il progetto definitivo dei lavori era stato redatto dallo stesso ingegner Bottai.

Il Comune ha stanziato 23mila 800 euro per questa ulteriore progettazione affidandola allo stesso studio Bottai che ha presentato un’offerta in base al bando pubblicato nei mesi scorsi con un ribasso del 24. "Non si tratta di lavori urgenti e neppure indispensabili alla sicurezza della struttura che è piuttosto recente – fanno sapere dal Comune di Calcinaia – Ma di piccoli interventi e adeguamenti alla nuova normativa in materia di antisismica".