San Miniato verso il voto. I candidati di Filo Rosso: "Entusiamo e tante idee"

SAN MINIATO

Veronica Bagni, candidata sindaca di Filo Rosso, ha presentato alla Casa del Popolo di La Scala i nomi in lista per il consiglio comunale. Perfetta parità fra i sessi e un consistente numero di giovani. "Per molti anni mi sono sentita orfana politicamente e ho preso le distanze da quello che percepivo come un vuoto rappresentativo dei miei valori e dei miei ideali – le parole di Bagni – Nel leggere i nomi che uscivano sulla stampa, sui social, ho notato l’assenza di una rappresentanza di sinistra schietta, sincera, non edulcorata. Forse è questo il motivo più forte che mi ha spinto ad accettare la candidatura a sindaca con la lista civica di sinistra Filo Rosso la cui essenza è pacifista e antifascista, che mette al primo posto il benessere dei cittadini e al centro la difesa dei diritti sociali, dignità del lavoro, cultura, scuola".

"Far stare bene le persone e le piccole comunità delle frazioni vuol dire rendere gli spazi che abitiamo maggiormente vivibili e funzionali in primo luogo attraverso una maggiore dislocazione dei servizi – ancora le parole di Veronica Bagni – Con particolare attenzione alla creazione di un sistema di mobilità e ad una viabilità che consenta alle persone di vivere gli spazi, incontrarsi, tornare ad animare le frazioni che si stanno trasformando in dormitori. Nel nostro programma cultura e tutela dell’ambiente sono strettamente connessi. Riteniamo fondamentale andare a dislocare maggiormente i servizi sanitari, attraverso l’incentivazione della sanità territoriale".

La lista è composta da Giulia Benvenuti, 30 anni, di Molino d’Egola, insegnante precaria, Dario Giraldi, 33 anni, residente a La Catena, impiegato, Marta Gherardini, 31 anni, di San Miniato Basso ricercatrice universitaria, Luca Bini, 29 anni di Ponte a Egola, pedagogista ed educatore, Benedetta Chesi, 30 anni, di San Miniato Basso e residente a Corazzano, docente precaria, Andrea Nacci, 36 anni, di Balconevisi, piccolo imprenditore, Alice Cianetti, 36 anni, di San Miniato, infermiera al Meyer, Francesco Pacini, 41 anni, residente a Fornacino, operaio artigiano, Elisa Giannelli, 47 anni, residente a Gargozzi, piccola imprenditrice settore turistico, Francesco Sale, 42 anni, sanromanese, impiegato, Laura Danzini, 61 anni, dipendente nel settore della ristorazione collettiva, Riccardo Nuonno, 43 anni, di San Donato, dipendente comunale, Laura Cavallini, 68 anni, di San Miniato, già consigliera comunale e candidata sindaca della sinistra, Tiberio Mannaioni, 66 anni, di La Serra, lavoratore autonomo, Beate Schnock, 66 anni, di Cigoli, linguista, insegnante in pensione, Renzo Ulivieri, 83 anni, ex allenatore.