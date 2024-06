Incrocio pericoloso addio. Una rotatoria al Romito alla discesa del terzo ponte

Pontedera, 23 giugno 2024 – Tanti gli incidenti che negli anni si sono registrati all’incrocio alla scesa del terzo ponte in entrata al Romito. I residenti della frazione così come gli stessi pontederesi avevano più volte chiesto la realizzazione di una rotatoria che presto, probabilmente in autunno, arriverà compimento. Lo assicura Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa. "A luglio – spiega lo stesso Angori – ci sarà l’aggiudicazione dei lavori a cura della Provincia di Pisa per la realizzazione della rotatoria al Romito, con un impegno economico di 300.000 euro".

Nel prossimo mese Provincia e Comune di Pontedera daranno quindi il via all’intervento tanto atteso. "L’intervento – spiega infatti Angori – definito di concerto con l’amministrazione comunale di Pontedera, prevede la messa in sicurezza dell’intersezione al Km 1+200 della SP11 "delle Colline per Legoli" con la strada comunale "di Romito" nel Comune di Pontedera. Questa intersezione mette in collegamento, attraverso il braccetto di via del Romito, la strada SP11 con viale Europa di competenza Anas. Attualmente l’intersezione è di tipo a raso con tre rami, con isole spartitraffico e corsie specializzate. L’obiettivo è quello di realizzare una nuova intersezione a rotatoria compatta in sostituzione dell’incrocio esistente rimanendo all’interno dell’attuale sedime stradale, senza necessità di aumentare gli spazi occupati". Insomma come già accaduto in passato anche in incroci vicini si va a realizzare una rotatoria capace di risolvere problemi di traffico e possibili incidenti.

"Alla fine – dice Angori – avremo un abbattimento delle velocità di percorrenza lungo la strada provinciale ed una maggior sicurezza nell’ingresso e nell’uscita dalle intersezioni, raggiungendo l’obbiettivo prioritario per la Provincia di aumentare la sicurezza per gli utenti della strada, a beneficio di comunità e imprese. Sono in corso le verifiche necessarie per procedere all’aggiudicazione definitiva e successivamente alla consegna dei lavori e l’apertura del cantiere prevista entro l’estate. I tempi previsti per la lavorazione sono 85 giorni lavorativi, dalla data del verbale di consegna dei lavori".

l.b.