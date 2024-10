Ritrovamenti antichi. Durante i lavori. Cisterna e selciato

SANTA MARIA A MONTE

Ritrovamenti archeologici durante l’ultima trance dei lavori di riqualificazione di piazza della Vittoria, piazza Marzoni e via 2 Giugno. "In piazza Marconi è stata rinvenuta una porzione di pavimentazione originale in pietra che è stata ripulita e consolidata al fine di essere lasciata a vista e integrata con le nuove pietre che verranno posate a breve – spiega il Comune in una nota – Emerse anche parti delle fondazioni di parte del Palazzo del Podestà, risalente al XIV secolo e tre fosse granaie. Dietro il palazzo comunale è stata rinvenuta una cisterna risalente alla seconda metà del XIX secolo che, presumibilmente, alimentava la fonte di via Costa oggi chiusa. Si tratta di un enorme locale a volta lungo 17 metri, largo 4,40 e alto 5 e mezzo. Ora le operazioni di verifiche statiche per consentire la prosecuzione dei lavori".