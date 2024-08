Riapre la scuola di Marti. Lavori per quasi un milione

MONTOPOLI

Tre anni dopo riapre la scuola Primaria. Consolidata, in regola con le disposizioni antisismiche e migliorata in tutti i suoi aspetti. Il 16 settembre l’edificio di Marti sarà pronto per la prima campanella dell’anno scolastico 2024-2025. La sindaca Linda Vanni e l’assessore Paolo Moretti hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici e i responsabili dell’impresa che ha effettuato l’intervento. "Nel tornare oggi e vedere le aule così belle, così luminose e grandi frutto di una ristrutturazione così ben fatta – ha detto la sindaca Vanni – non posso che ringraziare i nostri uffici, la responsabile Ilaria Bellini, e la ditta. Credo sia una splendida notizia annunciare la restituzione della scuola alla frazione di Marti. Un presidio di scambio e amore verso la propria città. Ci vediamo qua il primo giorno di scuola a festeggiare per la riapertura".

La Primaria era stata chiusa a settembre 2021 quando, a seguito delle verifiche sismiche, erano emerse criticità che non permettevano il proseguo dell’attività didattica. I lavori del primo lotto funzionale sono iniziati a giugno 2023, stimati da progetto esecutivo per importo di 905.914 euro, di cui 400 mila euro di contributo regionale, aggiudicati alla ditta Arcos Building di Firenze. "Il cuore dei lavori è proprio ciò che non si vede – spiega il Comune di Montopoli – L’immobile in questi mesi è stato quasi completamente sventrato con opere di miglioramento sismico che hanno interessato l’intera struttura, a partire dall’esterno con il consolidamento del versante su via Immaginetta, per poi proseguire con il consolidamento delle fondazioni della palestra, passando da interventi su paramenti murari e strutture verticali, solai fino alla copertura oltre il rifacimento totale della scala interna di collegamento del piano terra al piano primo. L’intervento inoltre ha riguardato anche il rifacimento della centrale termica e degli impianti ammalorati, interventi che hanno mantenuto i lavori di efficientamento energetico realizzati precedentemente". In questi giorni la pulizia e il trasloco degli arredi.

"È un’emozione da parte mia – le parole della responsabile lavori pubblici e patrimonio Ilaria Bellini – vedere oggi la conclusione dei lavori del primo lotto. La sfida è stata grande. L’immobile riconsegnato sarà un immobile migliorato sismicamente e rinnovato all’interno in tutte le sue parti. Parallelamente sono andati avanti anche i lavori strutturali dell’area palestra e del refettorio che saranno completati con opere di finitura con il secondo lotto che partirà dopo l’inizio del nuovo anno scolastico. Il lavoro da parte dell’ufficio, dei progettisti e della impresa esecutrice è stato fatto con passione. Siamo felici di essere riusciti a rispettare le scadenze del finanziamento regionale".