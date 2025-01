Riapertura strada 68. Ma resta la polemica

E’ stata riaperta al traffico la SS 68 in direzione Val d’Elsa dopo la chiusura per il movimento franoso. "La vicenda non si può dire chiusa – esordisce il gruppo di opposizione Coalizione Civica – servirà lavorare sodo per ottenere in tempi rapidi i miglioramenti di tutto questo tratto, tra Roncolla e San Francesco, che è vitale per il futuro di Volterra. Adesso dobbiamo fare il massimo perché possano tornare investimenti sulla 68. Il 31 dicembre, la capogruppo Francesca Giorli insieme ai consiglieri della Coalizione Civica sono stati ricevuti dal sindaco di Colle Val d’Elsa Piero Pii, per un incontro su future collaborazioni".

"Il sindaco ha sottolineato l’importanza della 68 e la necessità di un suo ammodernamento, così come di una maggiore sinergia tra Colle e Volterra – dichiara la capogruppo di Coalizione Giorli – faremo di tutto per avvicinare Volterra e la Val d’Elsa". E non manca il missile terra-aria verso il sindaco Giacomo Santi. "Durante il consiglio comunale del 30 dicembre, il sindaco, nascondendosi dietro la burocrazia, ha evitato la discussione sulla mozione che avevamo presentato, la quale chiedeva l’impegno dell’amministrazione a inserire come prioritari gli interventi sulla 68, rimandandola al consiglio successivo di gennaio - conclude la Coalizione - Un segnale di poca attenzione. Santi si sta anche prendendo meriti che non ha".