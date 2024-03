Riapertura Agorà. Ecco il programma

Nuovo, pulito, più efficiente. Giovedì prossimo 28 marzo riapre dopo un anno di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico il Cineclub Agorà di via Valtriani. Giovedì prossimo alle 17.30 è prevista la ri-apertura con un aperitivo di inaugurazione ed alle 21 verrà proiettato il primo film dell’anno: scelto per l’occasione Povere Creature! che ha vinto 4 premi Oscar e che sarà proiettato in lingua originale. "Vogliamo ripartire forte con i grandi titoli premiati agli ultimi Oscar – ha spiegato Maria Chiara Panesi di Arci Valdera che gestisce la saletta –. È una stagione piena di titoli che non vediamo l’ora di proiettare. Ci sono film di altissimo livello che stanno finalmente riportando le persone al cinema. Ripartiamo quindi da qui, da quello che ci siamo persi in questi mesi". Nella prima settimana dal 28 marzo al 3 aprile si alterneranno dunque i film Povere Creature! e La zona d’interesse, sia in lingua originale che in italiano. La seconda settimana, dal 4 al 18 aprile si alterneranno i film Perfect Days e The Old Oak, ultimo capolavoro di Ken Loach. Successivamente riprenderà la tradizionale programmazione dell’Agorà, con la proiezione di capolavori del cinema restaurati, tra cui Quarto Potere. Torna ad alzarsi il sipario dopo i lavori da 240mila euro finanziati dal Pnrr che hanno visto il rifacimento dell’impianto termico, nuovi infissi, una nuova copertura, sistemazioni edili interne ed esterne e l’imbiancatura interna ed esterna. E la sala ora è climatizzata. "Questo potrebbe permetterci di andare avanti con le proiezioni anche oltre la metà di giugno" dice Panesi. Già da sabato mattina sarà possibile fare le nuove tessere Arci per accedere alle proiezioni. Luca Bongianni