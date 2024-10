Quando gli autori dei libri incontrano il pubblico

CALCINAIA

Gli incontri con l’autore rappresentano ormai un appuntamento rituale per tutti gli amanti della lettura. Questi eventi offrono l’occasione unica di conoscere da vicino scrittori e nuovi talenti che ci conducono dietro le quinte di questo mestiere svelando trame e curiosità delle loro ultime opere. Ecco i prossimi appuntamenti da segnare in agenda: sabato 19 ottobre alle 10.30, la presentazione del libro per bambini Delio e Giumatto di Giuseppe Giacalone, il 9 novembre alle ore 10:30 - Sandra Biasci, presidente dell’associazione Autismo Livorno APS, parlerà di autismo e di libri sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), Il 16 novembre alle 10:30, lo scrittore Alessanrdro Scarpellini presenterà i suoi libri Athanor e "La vecchia credenza, il 23 novembre alle 10.30 l’eclettico scrittore Simone Giusti, farà conoscere i giochi di ruolo all’interno della biblioteca con il libro Dungeon+Battle Quest. Infine, sabato 30 novembre la presentazione del libro per bambini Leo e la Balena di Giuseppe Giacalone. L’iniziativa è realizzata con il contributo del consiglio regionale. Tutti gli appuntamenti verranno svolti alla biblioteca comunale Pier Paolo Pasolini in piazza Indipendenza 10 a Calcinaia. La partecipazione è gratuita.