Pubbliche Assistenze. Servizio civile: 60 posti

COMPRENSORIO

Sessanta posti per progetti di aiuto nelle Pubbliche Assistenze del Cuoio, Empolese e Valdelsa con il servizio civile universale. "Il servizio civile è un’esperienza che può fare la differenza nella vita delle persone – spiegano dalla Pubblica Assistenza di Santa Croce – Offre una formazione certificata e gratuita e forma con l’esperienza quotidiana". Ciascun operatore volontario riceverà un assegno mensile di 507,30 euro a fronte di un monte ore annuo di 1145 ore (circa 25 a settimana). L’avvio al servizio è previsto per il 28 maggio 2024 con una durata di 12 mesi. Per presentare domanda i giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni possono candidarsi attraverso il portale https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro il 15 febbraio alle 14. Per avere maggiori informazioni e supporto alla candidatura contattare le Pubbliche Assistenze Montopoli (0571 467311), Castelfranco (0571 481118), Orentano (0583 23555) o Santa Croce (0571 33333).