Porta a porta, varato il programma: "Totale esenzione per i nuovi residenti"

MONTECATINI VALDICECINAIl Comune di Montecatini Valdicecina approva il bilancio e vara il piano per l’avvio del porta a porta. Partiamo dalla manovra di bilancio sulla tassa dei rifiuti: il testo prevede l’esenzione totale della tariffa Tari per tre anni per nuovi residenti e per chi avvierà impresa sul territorio.

E il 13 gennaio ecco la partenza del servizio porta a porta sul territorio comunale: "Si tratta di un’ importante novità che guarda al futuro perché facciamo un passo importante per garantire alle nuove generazioni un mondo più ecologicamente sostenibile – sono le parole del sindaco Francesco Auriemma – E’ stato rivisto il regolamento Tari, sia per riequilibrare il piano tariffario, in modo tale da essere più equo per tutti, sia per aggiornarlo con nuove importantissime agevolazioni, finalizzate ad attrarre nuove famiglie nei nostri borghi e nelle nostre campagne e al riavvio delle attività produttive. Si prevede infatti esenzione totale per tre anni, rivolta a nuovi residenti e a nuove attività d’impresa. Nella revisione del Regolamento, non poteva e non doveva mancare un’attenzione a quelle famiglie con soggetti disabili presenti nel proprio nucleo, che, per la prima volta, beneficeranno di un piccolo concreto aiuto sulla tariffazione".

A partire da questo mese, verranno inoltre incrementati alcuni servizi: 30 ore settimanali di spazzamento e di svuotamento cestini nelle vie e nelle piazze dei borghi, la conferma dello spazzamento meccanico, soprattutto nel periodo estivo e autunnale, il ritiro gratuito a domicilio degli sfalci e delle potature, il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti e la conferma anche per il 2025 degli eventi “sgomberatutto“.

"Entro la prossima estate ci sarà l’avvio del servizio eco-mobile, frutto di un bando Anci, in collaborazione con Rea, che vedrà, una volta alla settimana, sostare nelle piazze un mezzo speciale adibito per la raccolta gratuita di piccoli elettrodomestici, barattoli di vernice, oli minerali, batterie, lampadine, toner e tutto ciò che non può essere conferito nella frazione secca – conclude il sindaco – E’ in arrivo un accordo intercomunale, con Guardistallo e Montescudaio, per poter accedere al centro di raccolta in località Il Fiorino".

