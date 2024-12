"Ponte della Botte, sindaco distante dalla realtà"

"Ritardi ai lavori del Ponte della Botte? Noi già lo avevamo previsto". E’ la lettera dei consiglieri consiglieri comunali Adesso Calcinaia. "L’amministrazione comunale e provinciale invece ha illuso cittadini e commercianti, paventando una data di fine lavori ottimista e surreale – continua la lista di minoranza – Le recenti dichiarazioni del sindaco Alderigi ci lasciano perplessi e allibiti. Il primo cittadino ha infatti affermato: “Per il Comune è essenziale ultimare l’intervento al ponte nei primi due-tre mesi del prossimo anno perché, lo ribadisco, abbiamo un ponte di proprietà, quello di via Giovanni XXIII, su cui dobbiamo necessariamente intervenire. Per realizzare il 2° lotto dell’infrastruttura abbiamo ricevuto un finanziamento ministeriale che è stato abbinato al Pnrr, il quale ha scadenza a marzo 2026”. Tuttavia, il sindaco sa benissimo che i lavori sul Ponte della Botte non termineranno nel breve periodo. Questa affermazione dimostra quanto Alderigi sembri distante dalla realtà del cantiere".