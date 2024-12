Polo Carlesi, nuovi alberi. Il dono del Lions club

Ecco i primi alberi per l’area verde esterna del Polo Dino Carlesi a Pontedera. In questi giorni sono stati piantati sedici alberi, nello specifico otto frassini e otto tigli. L’operazione è stata resa possibile grazie alla donazione di alberature, ad alto assorbimento di anidride carbonica, da parte dei Lions Club Pontedera, rappresentato dal presidente Luca Della Santina e dal past president Sirio Orsi. Alla breve cerimonia, alla presenza di numerosi bambini della scuola primaria, sono intervenuti l’assessora regionale Alessandra Nardini e gli assessori comunali Francesco Mori, Mattia Belli e Alessandro Puccinelli. Sono stati così piantati i primi alberi nell’area esterna, nel giardino, della scuola inaugurata due anni fa e che ora sta vedendo completare anche la parte che guarda la circonvallazione. Gli alberi serviranno non so ad abbellire il giardino, ma anche a fare da barriera acastica verso il traffico.