Pericoli alla guida. Test e simulazioni

Quali rischi si corrono quando si è alla guida di un’auto, di un ciclomotore o di un qualsiasi altro veicolo? "I ragazzi delle scuole lo scopriranno con il Katedromos, il catechismo della sicurezza stradale, e il Crash Test Experience – si legge in una nota di Confarca, Confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza sul territorio – Incontri-lezione con immagini, musiche e animazione per far capire ai giovani i reali rischi che si corrono quando si è alla guida, e simulazioni di incidenti stradali per vivere le fasi drammatiche e concitate di un sinistro. Sono queste le iniziative in programma da oggi a Pontedera. La prima, dalle 9 alle 13 al Cineplex. La seconda domani, venerdì, sempre dalle 9 alle 13, al Polo scolastico Dino Carlesi. Realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto, in collaborazione con la Confarca, il progetto è un ’contenitore culturale’ capace di incidere rapidamente la coscienza dei più giovani".