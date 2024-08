Passi avanti per la pista ciclopedonale tra Pardossi e Fornacette

CALCINAIA

La vigilia di Ferragosto porta una buona notizia per gli amanti della bicicletta e della mobilità lenta e non inquinante. Il Comune di Calcinaia, con determina della responsabile del servizio tecnico Ilaria Tedesco, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclopedonale tra Pardossi e Fornacette. Una pista che, collegando le due località, unirà anche due territori comunali, quello di Pontedera e quello di Calcinaia e consentirà di evitare il traffico e la pericolosità della Tosco Romagnola. Il progetto è stato redatto dall’architetto Simone Simoncini con studio a Montelupo Fiorentino. Il progetto di fattibilità tecnico economica era stato approvato dalla giunta comunale di Calcinaia con deliberazione numero 51 del 16 aprile scorso per un importo complessivo di 195mila euro.

"Il progetto esecutivo presentato dall’architetto Simone Simoncini è stato redatto ai sensi di tutte le disposizioni di legge e sottoposto a verifica da parte del responsabile unico del procedimento – si legge ancora nella determina – ed è risultato meritevole di approvazione in quanto individua in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione della copertura finanziaria e il cronoprogramma. Il progetto è stato sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed è corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa".

I tempi per l’inizio dei lavori non sono ancora definiti, come spiega il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi: "Dovremo fare tutte le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, firmare il contratto e consegnare il cantiere", le parole del sindaco. "Purtroppo i tempi tecnici non sono mai brevissimi – conclude Alderigi – Cercherò di dare il maggiore impulso possibile".

