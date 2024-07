Parkinson. Associazione al debutto

PONSACCO

La confederazione CasaArtigiani di Pisa zona Ponsacco promuove una importante iniziativa sul territorio. La due giorni di attività, il 28 e 29 settembre, nasce dall’idea di consentire un approccio multidisciplinare alla patologia del Parkinson come incontro in uno stesso momento di tutte le professionalità più adatte per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il sistema di interventi organizzato si basa su un approccio olistico e integrato, in cui le diverse discipline terapeutiche lavorano in sinergia per massimizzare i benefici per il paziente. Il progetto di sostegno integrato rappresenta un passo avanti significativo nella gestione della malattia di Parkinson. Integrando diverse discipline terapeutiche si mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti ed a rallentare la progressione della malattia. Si prevede una prima due giorni ad un prezzo scontato per dare la possibilità ai pazienti di apprezzare i vari momenti di terapia e per tornare a casa più rilassati ed in forma. Il tutto sarà realizzato con il costante monitoraggio di neurologo e medico di famiglia con il fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti ma senza interagire in alcun modo con i protocolli di cura in essere. Nel programma, fisioterapisti, psicologo e psichiatra, nutrizionista, riabilitazione neurocognitiva, massaggi rilassanti e decontratturanti, riflessologia plantare, logopedia, musicoterapia, tango e podologia. Il neurologo definirà il percorso e i protocolli di cure resteranno a carico del medico ospedaliero personale. Per informazioni: [email protected].