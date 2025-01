Pandori e panettoni in dono alla mensa dei poveri

PONTEDERABella iniziativa di solidarietà quella compiuta dall’associazione onlus Pontedera nel cuore, che attraverso il gesto di Chiara Bonini, una dei soci fondatori, ha donato pandori e panettoni alla mensa della solidarietà dei poveri della Misercordia di Pontedera. "Questa iniziativa – fa sapere l’associazione – si inserisce nel nostro impegno di sostenere concretamente chi si trova in difficoltà e rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che vuole portare un sorriso a chi vive situazioni di fragilità. I panettoni e i pandori sono stati distribuiti a chi frequenta la mensa, affinché possano costantemente sentirsi accolti e supportati dalla comunità, ed è nostra intenzione fare in modo che iniziative come questa possano proseguire anche nel futuro, garantendo sempre una mano tesa a chi ne ha più bisogno".

Come noto, l’associazione “Pontedera nel cuore“ è legata alla squadra di calcio del Pontedera, ed ha messo a disposizione un pullman da 54 posti per i tifosi granata per seguire la trasferta di domani a Sestri Levante. Il ritrovo è per il giorno della gara alle 14 presso il parcheggio della piscina lato entrata gradinata nord Diego Savelli. Per informazioni contattare il 3701432911.