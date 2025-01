Ottant’anni dopo la guerra. Musica e parole al Mu.Me

Inizia l’anno nuovo al Mume con una collaboraazione con l’Associazione La Stazione – una relatà culturale giovanile molto vivace e partecipe – ospitando all’interno del Museo della Memoria, il progetto: "Fine della guerra? da qui non si vede i mare". Il pubblico, nell’occasione, potrà assistere al dietro le quinte di una produzione teatrale in cui tutti potranno contribuire diventando parte attiva e contribuendo con riflessioni, emozioni o semplicemente ascoltando, in un contesto che unisce performance, dialogo e comunità. A 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale - si legge – c’è la necessità di ripensare ai significati di pace e democrazia partendo da un percorso che vuole unire teatro, media, scrittura, partecipazione civica e memoria. L’appuntame ntè per sabato alle 11 al Mume. E’ gradita la prenotazione scrivendo a: [email protected]

Ideazione e progetto: Michele Baldini, Filippo Brancato

Firma la regia: Filippo Brancato.