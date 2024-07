Operazione posti al nido: "Ampliamento da 2 milioni e una struttura in Valdegola"

Lavori affidati. In autunno il via al cantiere per il nido Pinocchio, il primo pubblico aperto nel comune di San Miniato e tra i primi in Italia: verrà demolito e ricostruito più grande. Un intervento da oltre 2milioni e 250 mila che prevede la costruzione di un nuovo edificio più grande ed efficiente, sfruttando anche la superficie del giardino pubblico adiacente all’attuale nido. "Il nuovo asilo permetterà anche di incrementare i posti portandoli dagli attuali 45 a 60, rispondendo alle richieste delle famiglie – spiega il sindaco Simone Giglioli – Inizialmente realizzeremo l’ampliamento in contempranea con l’attività scolatistica. Poi trasferiremo i bambini nella parte nuova realizzata e procederemo alla demolizione e ricostruzione". Il nido d’infanzia di San Miniato Basso è, appunto, il primo nato, attivo dal 1980, quando erano pochi i Comuni in Italia che potevano vantare un servizio del genere, e oggi è una vera e propria istituzione. Oltre ad essere il primo nato, infatti, è anche il nido che vanta il più alto numero di iscritti.

Ma sul fronte nidi San Miniato punta a fare crescere ancora l’offerta. Aprendo il Nido della Valdegola. "Abbia individuato l’immobile – spiega il sindaco - ovvero il èpiano superiore della scuola materna di Balconevisi: si tratterà di un Polo sperimentale 0-6 per dare una risposta concreta alla Valdegola: nel 2025 inizieremo la progettazione per arrivare ad una rapida messa a terra dell’iniziativa". Nei servizia l’infanzia Giglioli rivendica a San Miniato un ruolo di primo di primo piano: "Possiamo vantare un tasso di copertura dei posti superiore alla media – conclude il primo cittadinio –: l’obiettivo Ue per il 2030 è indicato al 45%, in Italia attualmente è al 23%, in Toscana 38%, a San Miniato è già al 54% e stiamo lavorando per aumentare il numero dei posti disponibili. Infatti siamo considerati un modello a livello nazionale".

C. B.