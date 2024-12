Open Fiber, sindaci:: "Nessuna risposta sui disservizi"

La protesta dei sindaci Sandro Ceccarelli (Guardistallo), Claudia Manzi (Casale Marittimo) e Loris Caprai (Montescudaio) nei confronti dell’azienda Open Fiber: "Con l’installazione della fibra da parte di Open Fiber le nostre comunità confidavano in un salto tecnologico che potesse agevolare tutta la struttura turistica e ricettiva. Da alcuni mesi però riscontriamo continui disservizi. I malfunzionamenti non hanno soltanto pregiudicato le attività commerciali, ma in alcuni casi ha compromesso anche la sicurezza. Basti pensare alla criticità della protezione civile in Val di Cecina in occasione dell’alluvione del 23 settembre. È evidente che soprattutto in condizioni di allerta meteo è indispensabile il buon funzionamento dei collegamenti internet. Come sindaci abbiamo più volte segnalato ad Open Fiber tali disservizi senza aver mai ricevuto risposte. Pertanto chiediamo di assumere ogni iniziativa necessaria nei confronti di Open Fiber".