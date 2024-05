Omicidio Kalaveri . Duello in aula

I primi testimoni e nuove eccezioni sugli atti d’indagine. Ancora un lungo duello in aula, ieri, fra accusa e difesa. Al centro dell’udienza c’è stata anche l’acquisizione della messaggistica WhatApp da un server. E’ il processo per l’omicidio di Sasso Pisano davanti alla corte d’assise del tribunale di Pisa: Elson Kalaveri fu ucciso con una scarica di 16 colpi il 18 agosto

del 2022. A processo ci sono Shkëlzen Keqi, Qoli Shkelqim, Valentino Tarallo, Giovanni Capone e Ivan Tolomello. In udienza è stato conferito l’incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Si torna in aula a fine maggio quando dovrebbe essere sentito colui che assistette all’agguato dei sicari assoldati – per l’accusa – dal mandante per vendicare la morte del fratello ferito nel 2014 – e morto nel 2019 – durante una lite con Kalaveri.