Nuova rotatoria in modalità provvisoria

Quella in corso, di fatto, è la sperimentazione della nuova viabilità che interessa un’arteria nevralgica: il viale della stazione, e il relativo scorrimento del traffico dall’uscita della Fi-Pi-Li. In fondo a viale Marconi c’è la nuova rotatoria. Pur provvisoria, prevista dal progetto. Intanto vanno avanti i lavori di allargamento che porteranno alla realizzazione della pista ciclo pedonale. Operazione che viene condotta nell’ambito del grande cantiere di messa in sicurezza e adeguamento della carreggiata sulla Strada Regionale 436 tra San Pierino e San Miniato. I lavori sono partiti dal Comune della Rocca e procedono con stralci per un importo complessivo di due milioni e 150mila euro di cui due milioni e 100mila euro di finanziamenti regionali. L’intera operazione dovrebbe concludersi con la fine di marzo.