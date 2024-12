"Non ci sono allarmi. Solo assestamenti"

VALDERA "I problemi che ci sono stati in questi giorni con le guardie mediche sono probabilmente causati dalla necessità di assestamento del nuovo numero unico e anche dato il periodo di feste. Serve un po’ di tempo per tarare il 116117 ai bisogni del cittadino, ma non ci sono allarmi". Sono le parole del presidente dell’Ordine dei medici di Pisa, Giuseppe Figlini, a cercare di tranquillizzare la situazione della continuità assistenziale nella provincia, dopo la segnalazione dei disagi perché le uniche guardie mediche disponibili in questo periodo per il nostro territorio arrivano da Rosignano. I problemi, secondo il presidente, sono dipesi dalla "necessità di assestamento" del nuovo numero per contattare la guardia medica (116117) che da metà novembre è entrato in funzione nel territorio pisano e permette, grazie a un centralino unico, di gestire la continuità assistenziale direttamente dal telefono, decongestionando così il pronto soccorso. "Non penso ci si debba allarmare – ha aggiunto Figlini – perché non c’è il rischio che manchino guardie mediche su Pisa. Con il 116117, infatti, si avrà sempre una risposta da un operatore che consiglierà via telefono o, in caso di emergenza, avvertirà i servizi sanitari del caso. Sicuramente la fascia intermedia tra chi non può essere curato al telefono ma non necessita neanche di servizi di emergenza potrebbe un pochino risentirne soprattutto durante le feste, come i problemi di questi giorni: tuttavia sono convinto che sia un problema temporaneo. La mia certezza è che il 116117 potrà essere un servizio efficace sia per i cittadini, che avranno risposte in poco tempo, sia per il servizio sanitario: qualche disfunzione, soprattutto a poco più di un mese dall’entrata in vigore del nuovo numero, è prevedibile e – conclude il presidente dell’ordine dei medici – grazie a queste segnalazioni si capirà meglio come aggiustare il tiro ed evitare che situazioni di questo genere si ripresentino". Mar.Fer.