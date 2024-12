Natale a Bientina: tradizione e magia con eventi per tutta la famiglia

BIENTINAOggi, 14 dicembre, il calore della tradizione incontrerà l’incanto della magia, nel cuore delle festività natalizie. A Bientina arriva un evento unico pensato per regalare momenti di gioia, condivisione e meraviglia a grandi e piccini.

"Natale A Bientina - Tradizione e Magia" è un’iniziativa organizzata da Pro Loco Bientina, con il patrocinio del Comune di Bientina, la collaborazione del Ccn I Love Bientina e la partecipazione di numerose attività associative e commerciali del territorio.

Un programma ricco e variegato animerà piazza Vittorio Emanuele II dalle 12 alle 19 con spettacoli di magia, laboratori creativi, esposizioni artistiche e mostre tematiche. Non mancheranno deliziosi corner di drink & food per celebrare i sapori della tradizione, accompagnati da musica dal vivo per un’atmosfera unica.

Un evento che abbraccerà anche la solidarietà, con spazi dedicati alle associazioni che sostengono la comunità e le persone fragili del territorio. A rendere il tutto ancora più magico, la partecipazione di un ospite speciale: Babbo Natale, pronto a incontrare i più piccoli e a portare sorrisi e gioia.

"Questa iniziativa nasce dal desiderio di creare un momento di condivisione autentica adatto a tutti, dai bambini che aspettano Babbo Natale agli adulti che si immergono nella musica e nei sapori delle festività - dichiara Giovanni Romboli, presidente di Pro Loco Bientina – Vogliamo ringraziare il Comune per il sostegno e le associazioni con le attività commerciali che hanno dato la loro disponibilità per rendere importante e varia questa iniziativa. Un ringraziamento agli sponsor, Banca Centro Toscana Umbria, Del Colle e Infisso In".

"Quest’anno siamo voluti andare oltre il semplice intrattenimento – dice il vicesindaco Alessandro Cai – trasformando il Natale in un’occasione speciale per rafforzare i legami della nostra comunità". "Come Ccn I Love Bientina, siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere questo Natale un’esperienza indimenticabile – aggiunge Francesco Schiavelli, presidente di I Love Bientina – Questo periodo dell’anno è speciale non solo per l’aspetto festivo, ma perché ci dà l’opportunità di mostrare la vitalità delle nostre attività locali, il cuore pulsante della nostra comunità".