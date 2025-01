Musica e mercatini. Tanti appuntamenti

Domani, 5 gennaio alle 17, in scena al teatro Persio Flacco "Sonata per tubi. Arie di musica classica per strumenti inconsueti". Uno spettacolo di circo contemporaneo dove oggetti e attrezzi di scena si trasformano in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong tra danze, prove di coraggio e trasformazioni magiche, un viaggio emozionante dall’adolescenza alla vita adulta. Ancora a Volterra, in piazza dei Priori, si apre domani la due giorni dedicata all’Epifania: dalle 18, dj set in piazza. Il 6 gennaio dalle 11, mercatini, musica, street food e animazione con la Befana a due ruote e la casa della Befana.