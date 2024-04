Museo ceramica. Giochi da tavolo

Domani dalle 15 alle 19 al museo della ceramica ecco la giornata di mostre e laboratori di giochi da tavolo. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Alnilam Arts in collaborazione con Ludicreando e con il Comune. Il pomeriggio si articolerà in due percorsi, sviluppati su due piani. E se al piano terra i bambini da 6 a 10 anni potranno partecipare al laboratorio creativo e ideare un nuovo gioco da tavolo, al primo piano del museo si avrà accesso all’area giochi per famiglie in cui si potrà sperimentare il progetto legato al gioco che si ispira alla regata storica.