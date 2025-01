Montopoli rinnova il gemellaggio con Valbonne

Delegazione di Montopoli in Val d'Arno a Valbonne in occasione della festa di Saint Blaise. "Domenica – racconta la sindaca Linda Vanni – siamo andati a trovare i nostri amici e le nostre amiche di Valbonne. Presente anche la Pubblica Assistenza di Montopoli con una numerosa delegazione. Grazie al Sindaco Joseph Cesaro, a tutta la giunta per la bellissima accoglienza e grazie all’associazione Racines Martigianes Valbonnaise per l’impegno costante nel tenere viva la memoria delle nostre comunità. Nelle prossime settimane anche il Comune di Valbonne provvederà a deliberare sul rinnovamento del patto di gemellaggio che firmeremo ufficialmente in estate. A breve, invece, a Montopoli provvederemo a organizzare il secondo appuntamento con il comitato gemellaggio". La visita è stata un’ulteriore conferma del legame tra le due cittadine, questa volta affermato con la presenza di un nutrito gruppo di volontari della Pubblica Assistenza e del consigliere comunale con delega al gemellaggio Riccardo Pistolesi. "Pistolesi – ha detto la sindaca – insieme al mio ufficio di segreteria della sindaca sta lavorando con grande passione ed entusiasmo a questo compito".