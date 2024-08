Monastero, cantiere al via. Ecco il cartello dei lavori. Prima pietra a settembre

Un altro tassello, simbolico, ma che assume un impulso radicale nella realizzazione del Monastero Lhungtok Choekhorling che sorgerà sulla ex cava di Poggio alla Penna, nei pressi di Pomaia. Ecco spuntare, nell’area dove sboccerà il monastero sulla roccia, il primo in Italia, il posizionamento del cartello di avvio dei lavori, che vedranno la posa della prima pietra a settembre. All’inizio dell’estate, ricordiamo, è stato firmato tra i monaci e le monache della Fondazione Sangha e la Berrighi costruzioni, il contratto d’appalto per la realizzazione del Tempio principale del Monastero Lhungtok Choekhorling che sorgerà sulla ex cava di Poggio alla Penna.

Dopo una lunga attesa e grazie all’aggregazione di diverse condizioni favorevoli, ma soprattutto all’aiuto indispensabile di tanti generosi donatori, fra cui ricordiamo Sua Santità il Dalai Lama, è stato avviata formalmente la costruzione del primo Monastero di Buddhismo tibetano in Italia. Il primo costruito da zero a livello europeo che fa riferimento alla tradizione del Dalai Lama, che ha visitato e benedetto l’area e che anche ha sostenuto quest’opera, che richiamerà sul territorio toscano praticanti e visitatori da tutto il mondo. I lavori per la costruzione del Tempio verranno avviati a breve, all’inizio settembre, e i tempi di realizzazione sono stimati tra i 18 ed i 24 mesi. "Dona un mattone e costruiamo il monastero", è la raccolta fondi a livello mondiale per erigere il Monastero promossa dai monaci: a giugno scorso, la cifra raccolta per la costruzione del primo monastero tibetano sulla roccia ammontava a oltre un milione di euro. Siamo ad oggi, e le donazioni arrivano a 1.402.442 euro, con l’obiettivo di centrare 2 milioni di euro di donazioni entro la fine di settembre. "Un tempio vuoto non serve. Il monastero dovrà essere un luogo per lo studio e al suo interno sarà importante avere una sala per il dibattito". Un incontro straordinario avvenuto nel maggio 2023 per l’associazione di monaci e monache Sangha Onlus con Sua Santità Dalai Lama, che pronunciò queste esatte parole rivolte al progetto del monastero tibetano di Pomaia, esempio unico in Europa di luogo di comunità monastica costruito ex novo. Ora, l’avvio a settembre dei lavori con la costruzione di un Parco della Contemplazione nell’area del monastero incastonato nella roccia.

I.P.