Misericordia in festa a San Romano Montopoli: "Daremo un servizio più capillare"

Festa per la Misericordia di San Romano in occasione dell’inaugurazione di un nuovo mezzo che entrerà a far parte del parco auto necessario allo svolgimento delle attività quotidiane di assistenza. Un’auto arrivata grazie al sostegno fondamentale di due società AlFa e Mpe. "Ringrazio tutti coloro che hanno permesso che questa opportunità si realizzasse. Avremo adesso la possibilità di offrire un servizio ancora più capillare visto che le richieste aumentano ogni giorno e noi dovremo farci trovare pronti per essere coerenti coi principi e con i valori che ci contraddistinguono", ha dichiarato Paolo Barro, governatore.

Dopo la inaugurazione dinanzi il santuario di Maria Madre della divina grazia una conviviale nel refettrorio del locale convento ha reso ancora più saldi i legami tra associazioni e volontari.

Marcello Baggiani