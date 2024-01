Mille visitatori per Ritratti ad arte

Tagliato il traguardo dei mille visitatori per la mostra Ritratti di Scart in corso di svolgimento al Palp- Pontedera Una bellissima esposizione di ritratti, realizzati in collaborazione con le più importanti Accademie di Belle Arti Italiane che, in poco più di 20 giorni, ha riscosso grande attenzione e apprezzamento. Grazie al Gruppo Hera per il suo progetto artistico, realizzato, lo ricordiamo, con materiali da riciclo e a tutti quanti hanno lavorato per realizzare un allestimento veramente affascinante, in un luogo centrale per la cultura della città, l’ex Palazzo Pretorio. La mostra rimarrà aperta gratuitamente al pubblico fino al 25 febbraio.