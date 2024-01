Miglioramento sismico dell’ospedale: i lavori

Un corposo progetto di investimenti strutturali per l’ospedale. Si stanno predisponendo lavori per oltre 7 milioni di euro per il miglioramento sismico dell’ospedale: lavori che, secondo le previsioni ,dovrebbero partire nei primi mesi di quest’anno per concludersi entro l’estate del 2026. Si tratta di tre cantieri che interesseranno sia il fabbricato ospedaliero, sia l’edificio denominato "Cisalpino". Inoltre, a Volterra, è anche prevista la realizzazione della casa della comunità, i cui fondi sono legati al Pnrr e la fine dell’intervento è stato programmato entro la metà del 2026 per un costo di 3,2 milioni. E ancora: entro il prossimo marzo sarà attivata la centrale operativa territoriale, anch’essa finanziata dal Pnrr con 173mila euro.

Volterra sarà anche interessata dalla realizzazione della nuova Rems, un progetto che ha conosciuto una serie di stop a causa del caro materiali. Un progetto che è anche finito nelle tante selve burocratiche, dopo il primo passo, ossia la demolizione dell’ex padiglione Livi per la realizzazione del nuovo parcheggio ospedaliero, dato che la Rems sorgerà nell’attuale posteggio della struttura ospedaliera. Per la Rems si tratta di un piano suddiviso in due interventi: uno dedicato alla realizzazione del nuovo parcheggio per 1,3 milioni, uno dedicato alla nuova struttura con 40 posti letto per un impegno di oltre 12,5 milioni. Il presidio ospedaliero sarà poi oggetto di lavori di ristrutturazione e ampliamento per quasi 7 milioni di euro, finanziati con l’ex articolo 20 per il superamento degli Opg.

Di fatto Volterra potrà contare su investimenti per oltre 30 milioni di euro. Infine, recentemente è stato ristrutturato il pronto soccorso con un miglioramento degli spazi e dei percorsi, sono stati attivati due posti letto hospice, le cure intermedie sono state portate al primo livello, quindi con la presenza h24 del medico ed è stata resa possibile la pratica della fibrinolisi.