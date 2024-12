Maxi cantiere in centro storico. Verso il summit con i cittadini: "Le opere iniziano dalla piazza"

C’è un crono programma preciso per il maxi cantiere in centro storico. Si riprenderà a lavorare su piazza del popolo dal 7 gennaio con le prime operazione di allestimento lavori. Serviranno a completare quello che è stato lasciato in sospeso l’estate scorsa. Poi dal 10 febbraio le ruspe si sposteranno nella parte più delicata, via Conti: e qui i lavori andranno avanti ad oltranza fino al termine, previsto con l’inizio dell’estate. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblico Marco Greco che, con il sindaco Giglioli, nei giorni scorsi, ha già presentato il piano ai commerciarti. "Ma il prossimo 16 dicembre – aggiunge Greco – ci confronteremo con i residenti in una seduta straordinaria della consulta. A gennaio, una volta allestito il cantiere, i lavori si concentreranno sulla piazza, dove per tre settimane le operazioni saranno nella parte in prossimità di via Battisti". Per quanto riguarda Via Conti – il tratto più delicato dell’intera opera di riqualificazione – le criticità non sono legate alla nuova pavimentazione, ma agli interventi che dovranno essere necessariamente essere fatti sui sotto servizi". L’intera opera – quando sarà terminata – avrà riqualificato il cuore del centro storico di San Miniato: piazza del Popolo e via Conti, pavimentate in pietra fino a piazzetta del fondo".

Indispensabile, per questo secondo anno di lavori da gennaio a giugno 2025, il confronto con i residenti: tutti consapevoli che ci saranno dei disagi – per cittadini ed attività commerciali – da affrontare e una nuova viabilità con cui fare i conti e indispensabile per consentire alla ditta di lavorare.

C. B.