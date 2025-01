Maxi cantiere in centro storico, da oggi cambia tutto: "Monitoreremo l’opera per limitare al massimo i disagi"

Riparte oggi il maxi cantiere in centro storico, quello per il completamento di piazza del popolo e per la riqualificazione di via Conti. Sei mesi di lavori che creeranno disagi anche perché per molto tempo la città, a livello dio circolazione veicolare, sarà divisa in due. "Abbiamo incontrato i cittadini ed i commercianti – dice il sindaco Giglioli –. Siamo consapevoli e capiamo la preoccupazione dei negozianti, perché il cantiere sarà impattante: i lavori su via Conti saranno la parte più lunga e complessa e durante le opere la strada sarà percorribile solo a piedi". "I commercianti – aggiunge il sindaco – hanno compreso che si tratta di un’opera necessaria e noi come amministrazione ci impegnano a monitorare il cantiere e ad intervenire per alleviare al massimo i disagi". Intanto da oggi a fine mese via Ser Ridolfo sarà percorsa a senso unico alternato: anche questo sarà un primo momento delicato.