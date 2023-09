Mary’s Bath. Una danza intima

Immergersi, sposarsi, bagnarsi; pregare, toccare, nascere. Mary’s Bath di NatiscalziCompagnia Abbondanza Bertoni in scena a Fauglia al teatro stasera alle 21.15, è uno studio sospeso fra terreno e divino, una danza intima che si svela. E’ l’esisto di un progetto di ricerca che ha come tema di sviluppo l’Annunciazione ma che non parla di religione concentrandosi piuttosto sulla storia di iconografie, simbologie e testi legati al tema dell’Annunciazione che da sempre accompagnano la nostra cultura: dal medioevo, al rinascimento, ad oggi. Anche una riflessione sulla vita a partire dal suo punto di inizio: il concepimento.