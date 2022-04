"Mancano i medici di base. Le soluzioni tampone non bastano"

SANTA LUCE

"Da più parti della Toscana – afferma Elena Meini, consigliere regionale della Lega – si segnalano, purtroppo, forti carenze a livello di medici di base, ovvero del classico professionista che si occupa di assistere le famiglie".

"Ebbene – prosegue il Consigliere – nel piccolo comune di Santa Luce, pare ci sia proprio una criticità in tal senso, ancora più aggravata dal fatto che buona parte della popolazione della località pisana è composta da persone anziane e quindi più bisognevoli di attenzione dal punto di vista sanitario".

L’Asl competente appare in forte difficoltà nel reperire i medici – precisa l’esponente leghista-e la situazione, col passare del tempo, potrebbe divenire, dunque, ingestibile". E per la leghista le soluzioni tampone, con l’utilizzo di personale esterno per le necessità ambulatoriali non possono durare in eterno "e quindi, per fare il punto sulla criticità in essere, ho predisposto un’interrogazione in cui chiedo alla Giunta se sia al corrente del palese problema e quali siano le risultanze delle ricerche effettuate dall’Azienda sanitaria in merito all’individuazione di un medico da destinare stabilmente in loco. In stretta correlazione a ciò vogliamo sapere quali azioni, in generale, s’intendano, quindi, assumere per azzerare la problematica".