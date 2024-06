Peccioli (Pisa), 7 giugno 2024 – Un uomo di 64 anni è morto oggi per un malore sulla strada provinciale della Fila a Peccioli. L’uomo, M.A., è andato in arresto cardiaco e non sono serviti i tentativi di rianimazione. Sul posto erano intervenute l’automedica di Pontedera e l’ambulanza di Peccioli.