Lineapelle e i volti della congiuntura: "Importante sostenere le aziende"

Primo giorno con una significativa affluenza nei padiglioni di Fiera Milano dove sta andando in scena Lineapelle. Una prima analisi? "C’è tutto il nostro entusiasmo – dice Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Nonostante il difficile momento che il comparto conciario sta attraversando". "Non ci sono, per ora, indicazioni di una inversione di tendenza – spiega Matteoli – e questo resta motivo di grande preoccupazione. Aspettavamo la fiera, momento di incontro e confronto con operatori e buyers del mondo pelle a livello internazionale per fare il punto, E siamo qui. Ora è presto per tirare le somme. Fondamentale è che si mettano in atto tutti quegli strumenti necessari a far sì che il comparto regga l’urto senza disperdere il proprio patrimonio di professionalità che è la nostra forza".

Di ripresa ancora non se ne parla. Tutti i numeri e le previsioni indicano ancora forte rallentamento anche per l’ultimo scorcio dell’anno. Intanto però Lineapelle a Milano resta un termometro strategico. E ieri anche le istituzioni erano presenti per supportare il comparto. "Lineapelle è molto importante per le aziende del nostro territorio e, quest’anno più che mai, volevamo essere qui per dare loro il nostro sostegno, per capire quali sono gli umori e che cosa ci si aspetta dal mercato – spiega il sindaco Simone Giglioli in visita alla fiera accompagnato dalla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi, dall’assessore alle attività produttive Marino Gori e dal presidente del consiglio comunale Matteo Betti -. Vedere una presenza massiva delle aziende del nostro territorio è un segnale di reazione alla complessità del momento".

Agli stand si registrano visitatori in larga maggioranza italiani ed europei, mentre ancora non decollano le presenze degli asiatici. Presenti a Lineapelle anche i sindaci di Santa Croce Roberto Giannoni e di Castelfranco Fabio Mini. "Non poteva mancare a Milano il nostro sostegno agli imprenditori del territorio – dicono –: per questo abbiamo partecipato alla prima giornata dei lavori della fiera più importante del settore conciario. Il periodo non è facile e a maggior ragione ci mettiamo la faccia per dare un segnale di vicinanza e sostengo alle imprese". Linda Vanni, sindaco di Montopoli: "Il difficile momento che le nostre aziende del conciario stanno vivendo non è semplice ed è importante la presenza delle istituzioni alla fiera di Milano. Sono però molte le aziende presenti e questo ha un significato importante, la voglia di ripartire".

Carlo Baroni