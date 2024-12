Linea ferroviaria. Il progetto prosegue: "Resta il nodo stazioni"

Il sindaco di Fauglia esprime soddisfazioni per un progetto importante e che sta facendo passi avanti. "Con una nota inviata a Rfi (Rete ferroviaria italiana) da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si dà il via allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riattivazione della linea ferroviaria tra Saline di Volterra e Volterra città – spiega Lenzi – . La linea, infatti, è stata considerata potenzialmente idonea per essere inserita nelle tratte ferroviarie turistiche. Il Ministero ha poi chiesto la relazione sullo stato della linea, in aggiunta a una stima parametrica, per una prima valutazione sui costi di riattivazione".

Si tratta, appunto, di un grande passo avanti per riaprire al transito dei convogli la linea tra Pisa e Volterra, che fa da premessa alla riattivazione della tratta ferroviaria che passa anche da Fauglia: "i convogli turistici faranno da apripista nei confronti del trasporto pubblico locale – ricorda Lenzi –. Nel mio intervento al convegno del 30 novembre, a Volterra, ho sottolineato quanto l’opera sia importante per questo territorio: il futuro ripristino dei collegamenti ferroviari da e verso il capoluogo consentirebbe ai pendolari di raggiungere agevolmente i nostri insediamenti industriali, dando un’opportunità in più agli studenti che scelgono di stabilirsi fuori Pisa". "Sono molto soddisfatto per questo primo, importante risultato, che va a vantaggio della comunità faugliese – conclude Lenzi –. Resta da sciogliere il nodo delle stazioni, a partire dalla nostra, che hanno bisogno di opere di restauro, di parcheggi e di viabilità. Ma sono convinto che il buon livello di concertazione raggiunto consentirà di perseguire pure quest’obiettivo".

C. B.