L’inaugurazione del centro espositivo

La comunità di Riparbella si prepara a celebrare un momento storico: l’apertura del nuovo "C’era - centro espositivo Riparbella Antica", un progetto ambizioso che unisce tradizione e modernità con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio archeologico della necropoli etrusca di Belora e dell’intero territorio. L’appuntamento è fissato per il 31 gennaio con una giornata che sarà un’occasione di conoscenza e divulgazione, punto di partenza di un percorso che, ri-partendo proprio dalle radici, proietterà Riparbella nel futuro. Il nuovo centro, situato nei locali rinnovati della biblioteca comunale, metterà a disposizione di tutti un’esperienza immersiva e innovativa: spazi accessibili, percorsi multisensoriali, strumenti multimediali, ricostruzioni tridimensionali delle aree di scavo. Un luogo pensato e progettato per far scoprire ed ammirare i reperti rinvenuti nell’area di Belora, piccola collina a ridosso dell’Aurelia e del fiume Cecina.