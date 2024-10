"L’esecutivo sta lavorando per rispondere alle principali richieste"

La delegazione è stata accolta dal gruppo tecnico del ministero della impresa e del made in Italy: la consigliera e vicecapogabinetto Elena Lorenzini e il dottor Giuseppe Pietrafesa, coordinatore del tavolo della moda. Il ministro Adolfo Urso – spiega una nota – "ha mostrato una chiara conoscenza del distretto e dell’importanza che le aziende conciarie e calzaturiere hanno nel ruolo di eccellenza del made in Italy". Il Ministro si è preso "personalmente l’impegno di collaborare con il gruppo di imprenditori, i sindaci ed i rappresentanti delle associazioni di categoria per sviluppare insieme il sistema consortile del distretto e trovare le migliori risposte per un territorio che ha creato così tanta ricchezza". La delegazione ha ribadito che la situazione è molto critica ed è necessario dare un supporto immediato al distretto. Tra le proposte più importanti per mitigare le criticità si è parlato della estensione straordinaria della possibilità di ricorrere alla cassa integrazione per le aziende all’industria, con l’urgenza di azzerare i contatori inerenti la cassa integrazione delle aziende all’artigianato ed il suo necessario ulteriore finanziamento; la concessione di moratorie sui finanziamenti; l’implementazione di strumenti che agevolino la concessione del credito; le misure di politica attiva per non perdere le professionalità e il saper fare; la soluzione definitiva al problema del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il tavolo si è concluso con richieste specifiche da parte del Mimit dei dati attuali e prospettici del distretto e con l’impegno di continuare una comunicazione proficua che porti a trovare, in collaborazione con la Regione Toscana, risposte concrete. Il governo "sta lavorando per rispondere alle principali richieste delle imprese del settore conciario e della moda", ha detto Urso.

C. B.