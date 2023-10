Le operazione dei carabinieri nelle Cerbaie

Via numerosi bivacchi. Che poi sono le postazioni degli spacciatori. Sequestri di importanti quantitativi di droga: hashish, cocaina, marijuana. Di quest’ultima tipologia è stato sequestrato un quantitativo significativo: quasi tre chili di marijuana parzialmente essiccata, in possesso di un soggetto che si era dato alla coltivazione e cura delle piante (nella sua disponibilità è stato trovato fertilizzante, annaffiatoio, forbici per potatura). Sono alcuni dei risultati importanti delle operazioni dei carabinieri condotti questo mese nel bosco delle Cerbaie. Un lavoro intenso che è stato rafforzato dalla presenza di personale del sesto battaglione carabinieri "Toscana" e di pattuglie ippomontate del quarto Reggimento – gruppo squadroni carabinieri a cavallo di Roma per una più incisiva e rapida azione penetrante nei boschi e fra la vegetazione.