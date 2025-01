Lavori in piazza del Popolo. Il cantiere dopo le feste. Terza fase dell’intervento

SAN MINIATOFinite le feste riparte il cantiere in piazza del Popolo e nel centro storico di San Miniato per la ristrutturazione della piazza e del "cuore" della città. "Martedì 7 gennaio al via l’allestimento del cantiere più delicato e importante del centro storico, un intervento che, come avvenuto già nello scorso gennaio, presuppone modifiche temporanee alla viabilità e sul quale si mantiene alta attenzione sia da parte dei residenti, sia dai commercianti", si legge in una nota divulgata ieri mattina dal Comune.

"Si tratta di un lavoro fondamentale per il centro storico, i cui benefici li abbiamo già potuti vedere con le prime due parti dell’intervento completate – spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco – Sappiamo che è un cantiere delicato perché impatta sull’assetto viario e coinvolge la piazza centrale. Proprio per questo, anche in questa fase avanzata del progetto, seguiremo da vicino lo svolgimento del cronoprogramma, come abbiamo fatto nelle fasi precedenti, garantendo una essenziale viabilità di accesso".

Lato destro. Questa la parte di piazza del Popolo che manca ancora per completare il lavoro da 1 milione e 900mila euro. "Dopo la conclusione di due delle tre fasi dell’intervento, la prima che ha riguardato la porzione della piazza antistante la chiesa di San Domenico, la seconda quella dell’intervento sul lato sinistro della piazza, adesso è la volta del lato destro – ancora sindaco e assessore – L’intervento è interamente finanziato grazie ai fondi per la rigenerazione urbana del bando Pnrr ed ha un costo complessivo di circa 1,9 milioni di euro".

Dal 7 al 31 gennaio piazza del Popolo e via Battisti (ad eccezione dei residenti e delle strutture ricettive) saranno chiuse al traffico, mentre via Ser Ridolfo (di fronte ai Loggiati di San Domenico) sarà percorsa a senso unico alternato mediante l’installazione di un impianto semaforico. La zona a traffico limitato sarà regolarmente attiva nel fine settimana come prevede l’orario invernale.