Lascia la municipale dopo 43 anni di servizio

CASTELFRANCO

E’ andato in pensione Mauro Forte, dopo 43 anni e qualche mese di servizio ininterrotto al comune di Castelfranco nella polizia municipale. Forte era entrato al comando dei vigili e nel lontano 1981, quando aveva appena 22 anni. Lui ha lavorato con ben 6 sindaci diversi, considerando anche gli ultimi mesi con il nuovo sindaco Fabio Mini, per un totale di 9 legislature. Un servizio lungo e apprezzato dai colleghi che nei giorni scorsi hanno voluto festeggiare il traguardo raggiunto da Forte con un piccolo rinfresco, prima dell’inizio dell’attività lavorativa in municipio. "Ho visto cambiare questo paese, quando sono entrato in servizio Castelfranco era completamente diversa, come tessuto sociale e come realtà economica. Nonostante i cambiamenti una cosa non è mai mutata al comando della polizia municipale, la voglia di lavorare al servizio del cittadino e della comunità", ha detto. Anche il sindaco Mini era presente: "Auguro a Mauro ogni felicità e che da ora in poi possa godersi il meritato riposo dal lavoro".