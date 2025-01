La ’vecchina’ sbarca all’ospedale Lotti. Pioggia di doni ai baby pazienti

Ieri mattina la Befana è arrivata all’ospedale Lotti di Pontedera per consegnare ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, libri, giochi e caramelle. In verità la "vecchina che vien di notte" non si è... presentata di persona, ma ha delegato una rappresentanza tutta al femminile dell’associazione Idee in cammino di Bientina, una realtà nata nel 2024 e che da novembre ha iniziato attivamente ad organizzare eventi di carattere culturale e di promozione sociale. Un’associazione giovane, che in soli due mesi conta già una quarantina di associati e molti sostenitori, e piena di ambizioni con l’obiettivo di fare cultura in ogni sua possibile interpretazione, senza limiti precostituiti, in settori quali arte, scienze, salute, sport, società, tradizioni locali, e altro.

"Questa iniziativa dell’Epifania - tengono a precisare la presidente dell’associazione Silvia Morelli, la vice presidente Nicoletta Paoli e la tesoriera Monica Cavaliere - è un gesto semplice ma al quale teniamo moltissimo, perché anche solo strappare un sorriso e un momento di normalità in un contesto sicuramente non semplice, non solo per i bambini stessi ma anche i loro familiari, è il miglior modo per iniziare il nuovo anno e festeggiare la Befana, da sempre molto cara ai più piccoli".

"Infatti – proseguono le tre rappresentanti di Idee in cammino - contribuire al benessere delle persone ad ogni livello, corpo, mente, anima, è una priorità sociale che la nostra associazione ha fissato come filo conduttore del suo operare. E il 2025 sarà sicuramente un buon anno, perché si preannuncia molto impegnativo, con numerose idee da sviluppare e nuovi eventi in cantiere, anche piuttosto ambiziosi, da organizzare".