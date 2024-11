"La storia di Francesca" . Apre il Natale in paese

Un primo assaggio del Natale a Terricciola. Stasera alle 21,15, nella Biblioteca ci sarà la presentazione del libro "Racconti di Natale", a cura del Collettivo Terzo Passo. Sarà un viaggio tra racconti capaci di emozionare, far sorridere e riflettere, perfetti per entrare nello spirito natalizio. "Racconti di Natale" è un libro realizzato con il sostegno dell’associazione Handling-Cultura in giro, della presidente Francesca Masi, che sarà presente all’evento a Terricciola. La storia di Francesca è salita alla ribalta della cronaca nazionale. "Nel 2016 – racconta Francesca - ho ricevuto la diagnosi di una malattia del sangue che mi avrebbe dato 6 mesi di vita: immaginatevi quando ho saputo di avere al massimo 6 mesi da passare con mio marito e mio figlio che allora andava all’asilo. Oggi, dopo sette anni, sono ancora qua. Ed è tutto merito di una persona della quale non conosco neppure il nome. Tutti nella vita possono diventare quella persona, tutti possono mettersi in lista per salvare la vita a una Francesca in giro per il mondo". Una storia importante per entrare nel clima natalizio.